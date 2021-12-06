Суд отказал Кокорину в удовлетворении жалобы на судебное взыскание

Московский городской суд отказал нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину и его брату Кириллу в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Савёловского районного суда по гражданскому иску водителя Виталия Соловчука, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Напомним, ранее Савёловский районный суд обязал Кокориных, а также полузащитника «Ростова» Павла Мамаева и друга футболистов Александра Протасовицкого выплатить потерпевшему по делу о драках в 2018 году Соловчуку в общей сложности 200 тыс. рублей. Кокорины подали апелляционную жалобу на свою долю взыскания.
«Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Осенью 2018 года у Соловчука случился конфликт с компанией Кокорина и Мамаева, в результате чего его избили. С футболистами в тот день отдыхали младший брат Александра Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Впоследствии спортсмены были взяты под стражу и провели некоторое время в тюрьме.
- 6 декабря 2021
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