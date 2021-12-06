«Спартак» заработал 5 очков в последних 4 матчах РПЛ благодаря голам в меньшинстве

Московский «Спартак» в нынешнем розыгрыше РПЛ заработал пять очков благодаря голам, забитым в меньшинстве.
В 14-м туре чемпионата полузащитник красно-белых Наиль Умяров сравнял счёт в матче с «Локомотивом» (1:1) на 64-й минуте. Команда играла в меньшинстве после удаления Руслана Литвинова. В 16-м туре Александр Соболев реализовал пенальти в ворота «Уфы» (1:1) на 90+4 минуте, у «Спартака» на 86-й удалился Николай Рассказов. В 17-м туре Квинси Промес принёс «Спартаку» победу над «Ахматом» (2:1) на 87-й минуте. У московской команды был удалён Соболев.
«Спартак» в трёх из четырёх последних матчах РПЛ играл в меньшинстве, ни разу не проиграв и сумев заработать пять очков. Команда Руя Витории с 23 очками идёт на девятой строчке турнирной таблицы.
- 6 декабря 2021
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