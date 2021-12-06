Головин: был уверен, что Бен-Йеддер ждёт моего паса пяткой. С ним легко взаимодействовать

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своей результативной передаче в матче 17-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (4:0). После паса россиянина гол забил нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер.

«Конечно, входить в такую игру несложно. Мы имели большое преимущество и по игре, и по счёту, многое получалось. Нужно было довести матч до победы и постараться забить ещё, что и удалось сделать. Голевая атака с моим участием? Бен-Йеддер — умный нападающий, поэтому взаимодействовать с ним легко. Был уверен и чувствовал, что он ждёт этого паса пяткой. Ну а дальше он здорово разобрался сам. С чем связано то, что часто отдаю или забиваю, выходя на замену? Не сказал бы, что есть такая закономерность. Стараюсь совершать результативные действия всегда. Любой футболист хочет играть с первых минут, но у нас много матчей, есть определённая ротация», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.