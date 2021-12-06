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Аллегри — о замене Мораты: он получил предупреждение и продолжал спорить

Аллегри — о замене Мораты: он получил предупреждение и продолжал спорить
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал замену форварда Альваро Мораты в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (2:0).

«Он получил жёлтую карточку и продолжил спорить, поэтому я решил сделать замену. Я разочарован, ведь Мората играл хорошо, впрочем, как и весь «Ювентус», — приводит слова Аллегри DAZN.

Неоднозначный эпизод произошёл на 73-й минуте встречи после того, как вместо Мораты в игру вступил Мойзе Кин. Предшествовал этой замене тот факт, что Мората получил предупреждение за споры с арбитром матча Даниэле Киффи. Уже через минуту Альваро был заменён, а сам футболист не скрывал злости от этого решения Аллегри, который не постеснялся толкнуть игрока своей команды в плечо и крикнуть ему: «Ты подарил им свободный удар!» Мората ответил наставнику несколькими словами у бровки на виду у всех.

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