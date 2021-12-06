Член СПЧ — о массовых задержаниях болельщиков ЦСКА: были проведены репрессии

Член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе прокомментировал массовые задержания болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«Расцениваю всё это в негативном ключе. Что это такое, такая агрессия к фанатам? Там были файеры, ну и что? Пострадала куча народа, которая к этим файерам вообще никакого отношения не имела. Были проведены репрессии, явно с большим превышением насилия. Поэтому акции с уходом болельщиков со стадионов вполне понятны и объяснимы.
Не буду обсуждать эти инциденты на заседании СПЧ, у меня есть другие темы для обсуждения с президентом», — приводит слова Сванидзе «РБК-Спорт».
Напомним, фанаты армейского клуба устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с петербуржцами. Этот перформанс не оценили сотрудники правоохранительных органов и заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве. Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД.
- 6 декабря 2021
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