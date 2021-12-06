Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» оспорит в РФС неназначенный пенальти в ворота «Нижнего Новгорода»

«Рубин» оспорит в РФС неназначенный пенальти в ворота «Нижнего Новгорода»
Комментарии

Казанский «Рубин» собирается оспорить решение судьи Артёма Чистякова, не поставившего пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ, сообщает «БО Спорт».

Казанцы остались недовольны решением Чистякова в одном из моментов матча, когда защитник хозяев Акош Кечкеш выбивал мяч головой, но затем попал локтем в голову Солтмурада Бакаева в своей штрафной площади. Чистяков не зафиксировал нарушение правил. «Рубин» планирует обратиться в РФС, чтобы оспорить решение арбитра и добиться признания ошибки.

«Нижний» набрал 18 очков и поднялся на 13-е место в РПЛ. «Рубин» (22) идёт 10-м. В следующем туре казанская команда проведёт матч с самарскими «Крыльями Советов» в гостях. Встреча состоится 11 декабря.

Новость по теме
«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021