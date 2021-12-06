«Рубин» оспорит в РФС неназначенный пенальти в ворота «Нижнего Новгорода»
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Казанский «Рубин» собирается оспорить решение судьи Артёма Чистякова, не поставившего пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ, сообщает «БО Спорт».
Казанцы остались недовольны решением Чистякова в одном из моментов матча, когда защитник хозяев Акош Кечкеш выбивал мяч головой, но затем попал локтем в голову Солтмурада Бакаева в своей штрафной площади. Чистяков не зафиксировал нарушение правил. «Рубин» планирует обратиться в РФС, чтобы оспорить решение арбитра и добиться признания ошибки.
«Нижний» набрал 18 очков и поднялся на 13-е место в РПЛ. «Рубин» (22) идёт 10-м. В следующем туре казанская команда проведёт матч с самарскими «Крыльями Советов» в гостях. Встреча состоится 11 декабря.
Новость по теме«Нижний Новгород» обыграл «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ
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