Матч «Зенит» — «Челси» в Лиге чемпионов обслужит бригада арбитров из Нидерландов
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УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси», сообщается на официальном сайте организации.
Встреча обслужит судейская бригада из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Помогать ему будут ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Йерун Мансхот. За VAR будет отвечать Йохем Камфус, которому будет помогать Клай Руперти.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Челси» состоится 8 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Лондонский «Челси» набрал 12 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. «Зенит» (4) сыграет в Лиге Европы УЕФА.
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