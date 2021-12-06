КДК рассмотрит красную карточку Соболева. Санкции за мат игроку не грозят

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную им в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

«Три прямые красные карточки рассмотрим — Соболев, Кротов и Крыховяк. Все игроки приглашены на заседание, которое пройдёт 9 декабря. Записи в рапорте о нецензурной брани Соболева в адрес кого-либо у нас нет, поэтому на рассмотрении этот вопрос не стоит. Плюс рассмотрим скандирование ненормативной лексики на матчах, перенесённый вопрос матча ЦСКА с «Зенитом» и ряд нарушений санитарного регламента», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.