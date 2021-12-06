«Барселона» планирует подписать Аспиликуэту свободным агентом
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта летом следующего года может стать игроком «Барселоны» на правах свободного агента, сообщает El Nacional.
Испанский клуб ведёт переговоры с 32-летним футболистом о возможном переходе в команду в конце текущего сезона, когда у Аспиликуэты закончится контракт с лондонским клубом.
Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне испанский защитник в девяти матчах английской Премьер-лиги отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает защитника в € 13 млн.
«Челси» после 15 туров АПЛ с 33 очками идёт на третьей строчке. В ближайшем матче команда встретится с «Зенитом» в гостях в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонский клуб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф турнира.
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