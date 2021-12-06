Бохинен — о своём первом голе в РПЛ: все лавры должны достаться Эджуке
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Норвежский полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал свой первый гол в РПЛ, который забил в матче 17-го тура чемпионата с «Крыльями Советов» (1:0).
«Я просто фокусировался на том, чтобы помочь команде победить. Поэтому все лавры должны достаться Эджуке. Он совершил великолепный проход и отдал прекрасную передачу. Он мой хороший друг. После таких передач я должен говорить о том, что все лавры должны достаться ему.
Я тяготел ближе к атаке, но моя естественная позиция — оборонительный полузащитник. При этом уже владею навыками атакующего и крайнего полузащитника. Поэтому куда тренер меня поставит, там и смогу сыграть. Считаю, что одинаково хорошо изучил все эти три позиции на поле», — сказал Бохинен в интервью пресс-службе ЦСКА.
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