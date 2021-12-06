Окружение Месси недовольно работой Почеттино в «ПСЖ»

Окружение нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси сомневается в методах работы главного тренера парижан Маурисио Почеттино, сообщает L'Equipe.



По информации источника, приближённые аргентинского футболиста критикуют Почеттино за выбор слишком сложного плана на игры. Также окружение Месси считает, что форвард не может полностью раскрыться в «ПСЖ» и сталкивается с критикой в свой адрес, потому что тренер не сумел определиться с функциями форварда и постоянно использует его в разных ролях в атаке.



Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 9 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.