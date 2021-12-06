Лучший комментатор России: на сайте лидирует Стогниенко, в соцсетях — Попов

Голосование по выбору лучшего спортивного комментатора России в 2021 году продолжается на «Чемпионате» и в наших социальных сетях — VK и «Телеграме». На сайте уверенно лидирует шеф-редактор и комментатор Оkko Спорт Владимир Стогниенко. В социальных сетях внушительный отрыв от конкурентов у комментатора «Матч ТВ» Алексея Попова. Голосование продлится до 13 декабря включительно.
Выбор «Народного голоса спорта» проходит в рамках III Всероссийской Премии спортивных комментаторов «Голос Спорта» (ГОЛ-С!). Торжественная церемония вручения состоится 18 декабря 2021 года. Номинантами премии в этом году станут комментаторы и эксперты, освещавшие Игры XXXII Олимпиады в Токио, чемпионат Европы и матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу и другие крупнейшие российские и международные соревнования и турниры. Организатором и учредителем Премии выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России.
- 6 декабря 2021
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