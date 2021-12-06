«Фиорентина» готова разорвать контракт с Кокориным, если не отдаст его в аренду зимой

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Итальянский клуб рассматривает два варианта расставания с российским игроком, сообщает La Nazione.



По сведениям, «фиалки» уже ищут игрока на замену 30-летнему футболисту. Трансфер должен произойти в ближайшее заявочное окно. С Кокориным «Фиорентина» планирует расстаться, поэтому рассматривает два варианта для решения этого вопроса. Клуб либо отправит его в аренду в другой клуб, либо согласует досрочное расторжение контракта, который действует до 2024 года.



В нынешнем сезоне Александр выходил на поле в четырёх матчах итальянской Серии А, в общей сложности сыграв 28 минут. Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.

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