Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» намерен продлить контракт с Индзаги до лета 2025 года

«Интер» намерен продлить контракт с Индзаги до лета 2025 года
Комментарии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги может в ближайшее время продлить контракт с итальянским клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, действующий контракт Индзаги с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года. По информации источника, руководство «Интера» довольно работой специалиста и рассчитывает продлить сотрудничество. Ожидается, что миланский «Интер» предложит Индзаги новое соглашение, рассчитанное до лета 2025 года с зарплатой в € 6 млн в год. Переговоры о новом контракте между сторонами начнутся в марте 2022 года.

Миланский «Интер» в 16 матчах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Милан» (38).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021