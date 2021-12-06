«Интер» намерен продлить контракт с Индзаги до лета 2025 года
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги может в ближайшее время продлить контракт с итальянским клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, действующий контракт Индзаги с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года. По информации источника, руководство «Интера» довольно работой специалиста и рассчитывает продлить сотрудничество. Ожидается, что миланский «Интер» предложит Индзаги новое соглашение, рассчитанное до лета 2025 года с зарплатой в € 6 млн в год. Переговоры о новом контракте между сторонами начнутся в марте 2022 года.
Миланский «Интер» в 16 матчах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Милан» (38).
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