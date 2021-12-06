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Мертенс хочет остаться в «Наполи»

Мертенс хочет остаться в «Наполи»
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс хочет остаться в команде. Бельгиец надеется, что клуб активирует продление контракта.

«У «Наполи» есть пункт об автоматическом продлении контракта, надеюсь, что клуб его активирует. Давайте посмотрим», — приводит слова футболиста Sky Sport Italy.

34-летний Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года. В нынешнем сезоне бельгийский футболист в 10 матчах итальянской Серии А забил пять голов. На его счету также выход в трёх матчах Лиги Европы и забитый гол.

9 декабря «Наполи» проведёт матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» дома. Затем команда Лучано Спаллетти встретится с «Эмполи» в чемпионате Италии, в котором после 16 туров идёт на третьей строчке с 36 очками.

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