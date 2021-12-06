Л. Эрнандес — о домашнем насилии: всё осталось в прошлом. Я люблю жену, а она любит меня

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес рассказал об отношениях с женой Амелией де ла Оса Лоренте и процессе, начавшемся из-за нарушения запрета на приближение к ней.



«Это был трудный период для меня. Когда всплыла вся эта история, моя жена была и до сих пор беременна нашим вторым ребёнком. Ни моя жена, ни я не понимали, почему обвинение начало процесс против меня. Тот инцидент произошёл в 2017 году, он остался в прошлом. Сейчас я люблю жену, а она любит меня», — приводит слова Эрнандеса Kicker.



Напомним, в 2017 году, будучи игроком «Атлетико», Лукас избил де ла Оса Лоренте, которая на тот момент была его девушкой. Местный суд рассмотрел соответствующее дело о домашнем насилии и вынес приговор — 31 день общественных работ и запрет на приближение к девушке ближе 500 метров. Позже пара воссоединилась, и в том же году состоялась их свадьба. Тем не менее запрет Лукаса на приближение к Амелии сохранился, а этим летом он провёл с ней совместный отпуск.



Суд счёл это нарушением запрета и вынес приговор — шесть месяцев тюрьмы. Позже мадридский суд удовлетворил апелляцию футболиста, и он избежал тюремного заключения. Срок заменён на условный.

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