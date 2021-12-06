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«Ювентус» не планирует платить € 35 млн за Морату в конце сезона

«Ювентус» не планирует платить € 35 млн за Морату в конце сезона
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, находящийся в клубе на правах аренды из мадридского «Атлетико», может покинуть команду в конце сезона, сообщает football-italia.

Туринский клуб не готов платить € 35 млн за 29-летнего испанского футболиста. Именно такая сумма указана в пункте о возможном выкупе игрока по окончании аренды. «Ювентус», который потратил на двухгодичную аренду Мораты € 20 млн, готов выкупить футболиста только в случае снижения «Атлетико» суммы выкупа. Сообщается, что итальянский клуб может сконцентрироваться на покупке других футболистов.

В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов.

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