37-летний Иньеста включён в команду года чемпионата Японии
Поделиться
Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста попал в команду «лучших XI Лиги J1». Об этом сообщает B/R Football в «Твиттере».
37-летний хавбек в 2021 году забил за японскую команду шесть голов и отдал четыре голевые передачи в первом дивизионе Джей-лиги (высшая лига Японии). «Виссел Кобе» закончил сезон на третьем месте, набрав в 38 матчах 73 очка. Победителем чемпионата Японии стала команда «Кавасаки Фронтале».
Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с 2018 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Ранее футболист всю профессиональную карьеру провёл в испанской «Барселоне», выиграв с командой 32 трофея. В составе сборной Испании Иньеста становился чемпионом Европы и мира. Контракт полузащитника с японским клубом истекает в 2024 году.
Новость по темеATP сравнила Андрея Рублёва с Андресом Иньестой
Комментарии
- 6 декабря 2021
-
16:59
-
16:35
-
16:32
-
16:19
-
16:17
-
16:02
-
16:01
-
15:47
-
15:47
-
15:39
-
15:33
-
15:27
-
15:22
-
15:01
-
14:53
-
14:41
-
14:27
-
14:17
-
13:57
-
13:56
-
13:54
-
13:41
-
13:31
-
13:18
-
13:06
-
12:55
-
12:45
-
12:35
-
12:23
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
11:36
-
11:31
-
11:18
Партнерский контент