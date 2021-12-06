37-летний Иньеста включён в команду года чемпионата Японии

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста попал в команду «лучших XI Лиги J1». Об этом сообщает B/R Football в «Твиттере».



37-летний хавбек в 2021 году забил за японскую команду шесть голов и отдал четыре голевые передачи в первом дивизионе Джей-лиги (высшая лига Японии). «Виссел Кобе» закончил сезон на третьем месте, набрав в 38 матчах 73 очка. Победителем чемпионата Японии стала команда «Кавасаки Фронтале».



Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с 2018 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Ранее футболист всю профессиональную карьеру провёл в испанской «Барселоне», выиграв с командой 32 трофея. В составе сборной Испании Иньеста становился чемпионом Европы и мира. Контракт полузащитника с японским клубом истекает в 2024 году.

Новость по теме ATP сравнила Андрея Рублёва с Андресом Иньестой