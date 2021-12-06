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Каземиро: может ли Мбаппе играть с Винисиусом? Он совместим с любым футболистом мира

Каземиро: может ли Мбаппе играть с Винисиусом? Он совместим с любым футболистом мира
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Бразильский полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Мне сложно говорить о футболисте, который не выступает за «Реал». Но он великий игрок. Может ли он играть с Винисиусом? Думаю, он совместим с любым футболистом мира. Но он не наш футболист, поэтому я не могу говорить о нём много», — приводит слова Каземиро Goal.com.

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 16 матчах французской Лиги 1, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» летом 2021 года делал предложение по трансферу Мбаппе, но получил отказ от руководства французского клуба.

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