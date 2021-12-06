Полиция арестовала президента «Сампдории»
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Президент «Сампдории» Массимо Ферреро арестован по обвинению в финансовых преступлениях, сообщает ANSA.
По информации источника, преступления, в которых обвиняется 70-летний функционер, не связаны с клубом. Ферреро был заключён под стражу сегодня, 6 декабря. Еще пятеро участников уголовного дела помещены под домашний арест.
Напомним, Ферреро приобрёл «Сампдорию» в июне 2014 года. Ранее Ферреро сообщил, что устал от работы с «Сампдорией» и ищет инвесторов, которые могли бы приобрести клуб.
«Сампдория» в 16 матчах набрала 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Милан», в 16 встречах набравший 38 очков. Действующий чемпион Италии — «Интер».
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