С ЦСКА взыскано более 348 млн рублей по договору на строительство стадиона

Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с московского ЦСКА более 348 миллионов рублей по иску правопреемника ООО «Ф-Групп» обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена», сообщают РИА Новости.
Из постановления суда сказано, что апелляционный суд частично жалобу ООО «Бета», получившего права требования от «Ф-Групп» по цессии, на принятое в январе 2021 года решение арбитражного суда Москвы полностью отклонить иск. Суд изменил решение первой инстанции и взыскал с ЦСКА 348 миллионов рублей из 491 миллиона, которые требовали с клуба.
За нарушение сроков выполнения работ ЦСКА насчитал генеральному подрядчику неустойку на сумму более 4,5 млрд рублей. Однако договор предусматривал, что неустойка не может быть выше 7, 63% от общей цены договора (839 миллиона). Размер гарантийного депозита составлял только 548 миллионов рублей. Всю эту сумму застройщик и удержал в счет штрафных санкций.
- 6 декабря 2021
-
16:59
-
16:35
-
16:32
-
16:19
-
16:17
-
16:02
-
16:01
-
15:47
-
15:47
-
15:39
-
15:33
-
15:27
-
15:22
-
15:01
-
14:53
-
14:41
-
14:27
-
14:17
-
13:57
-
13:56
-
13:54
-
13:41
-
13:31
-
13:18
-
13:06
-
12:55
-
12:45
-
12:35
-
12:23
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
11:36
-
11:31
-
11:18