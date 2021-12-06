С ЦСКА взыскано более 348 млн рублей по договору на строительство стадиона

Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с московского ЦСКА более 348 миллионов рублей по иску правопреемника ООО «Ф-Групп» обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена», сообщают РИА Новости.



Из постановления суда сказано, что апелляционный суд частично жалобу ООО «Бета», получившего права требования от «Ф-Групп» по цессии, на принятое в январе 2021 года решение арбитражного суда Москвы полностью отклонить иск. Суд изменил решение первой инстанции и взыскал с ЦСКА 348 миллионов рублей из 491 миллиона, которые требовали с клуба.



За нарушение сроков выполнения работ ЦСКА насчитал генеральному подрядчику неустойку на сумму более 4,5 млрд рублей. Однако договор предусматривал, что неустойка не может быть выше 7, 63% от общей цены договора (839 миллиона). Размер гарантийного депозита составлял только 548 миллионов рублей. Всю эту сумму застройщик и удержал в счет штрафных санкций.

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