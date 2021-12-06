Россиянка Пустовойтова — в тройке лучших женщин-арбитров 2021 года по версии IFFHS

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-рефери 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на официальном сайте организации.



Первое место по итогам голосования заняла француженка Стефани Фраппар, набравшая 155 очков. В активе Пустовойтовой, занявшей второе место, 60 очков. Тройку лучших женщин арбитров мира по итогам года замкнула швейцарка Эстер Штаубли, на счету которой 25 очков.

Напомним, в апреле 2021 года Пустовойтова обслуживала матч Футбольной национальной лиги «Чертаново» — «СКА-Хабаровск» (0:4), став первой женщиной, выступившей в роли главного арбитра на встрече ФНЛ. В августе текущего года Пустовойтова работала на финальном матче женского футбольного турнира Олимпиады в Токио, котором сыграли сборные Швеции и Канады (1:1, 2:3 — по пенальти).