Полиция проверит высказывания Беллингема в адрес арбитра матча «Боруссия» Д — «Бавария»

Немецкая полиция проверит высказывания полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в адрес главного арбитра матча 14-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (2:3), сообщает Sky Germany.



Напомним, после встречи Беллингем раскритиковал судейство и отметил, что ранее в карьере главного арбитра встречи Феликса Цвайера был договорной матч.



По информации источника, в связи с высказыванием была подана жалоба. Дело будет передана в прокуратуру Дортмунда, которая определит, будут ли выдвинуты какие-либо обвинения в адрес Беллингема. Решение будет принято на этой неделе.

Ранее Цвайер был свидетелем по делу скандального судьи Роберта Хойцера, которого уличили в участии в договорных матчах. Цвайер был отстранён на полгода за то, что знал о деятельности Хойцера, но не сообщил об этом. По словам судьи, Хойцер неоднократно предлагал ему зарабатывать с помощью матчей с фиксированным результатом, однако он отказывался.