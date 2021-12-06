Полиция проверит высказывания Беллингема в адрес арбитра матча «Боруссия» Д — «Бавария»

Немецкая полиция проверит высказывания полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в адрес главного арбитра матча 14-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (2:3), сообщает Sky Germany.
Напомним, после встречи Беллингем раскритиковал судейство и отметил, что ранее в карьере главного арбитра встречи Феликса Цвайера был договорной матч.
По информации источника, в связи с высказыванием была подана жалоба. Дело будет передана в прокуратуру Дортмунда, которая определит, будут ли выдвинуты какие-либо обвинения в адрес Беллингема. Решение будет принято на этой неделе.
Ранее Цвайер был свидетелем по делу скандального судьи Роберта Хойцера, которого уличили в участии в договорных матчах. Цвайер был отстранён на полгода за то, что знал о деятельности Хойцера, но не сообщил об этом. По словам судьи, Хойцер неоднократно предлагал ему зарабатывать с помощью матчей с фиксированным результатом, однако он отказывался.
- 6 декабря 2021
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