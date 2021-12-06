«Ньюкасл» заинтересован в подписании защитника «Лилля»

Защитник «Лилля» Свен Ботман может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Дэвид Орнштейн.



По информации источника, «сороки» хотят в январе приобрести футболиста. «Лилль» рассчитывает сохранить игрока до лета, но может передумать, если зимой поступит выгодное предложение. Ботман является одной из главных целей «Ньюкасла» на предстоящее зимнее трансферное окно, но, отмечается, что защитник потребует большую зарплату.



Нидерландец выступает за «Лилль» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Ботман сыграл в 10 матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Бёрнли»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.