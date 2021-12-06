Президент «Анжи» отстранён от футбола на полгода условно

Президент «Анжи» Осман Кадиев отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 месяцев условно за агрессию в адрес судей. Это и другие решения были приняты на последнем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

«В связи с допущенными Президентом ФК «Анжи» г. Махачкала Кадиевым Османом Гаирбековичем нарушениями Регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде штрафа в размере 125 тыс. рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 (шесть) месяцев условно.

В связи с допущенными главным тренером ФК «Нефтехимик» г. Нижнекамск нарушениями Регламента РФС по этике применить к нему санкцию в виде штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.