Два игрока клуба из ФНЛ-2 на 5 лет отстранены от футбола за ставки

Два игрока футбольного клуба «Металлург-Видное» из ФНЛ-2 — Дмитрий Андрияхин и Анатолий Негода — отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на пять лет за игру на тотализаторе. Такое решение было озвучено на последнем заседании Комитета по этике РФС.
«В связи с допущенными футболистом Андрияхиным Дмитрием Владимировичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Андрияхину Дмитрию Владимировичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 5 (пять) лет.
В связи с допущенными футболистом Негодой Анатолием Олеговичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Негоде Анатолию Олеговичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 5 (пять) лет», — приводит текст решения Комитета по этике официальный сайт РФС.
- 6 декабря 2021
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