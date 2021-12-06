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«Сассуоло» требует € 20 млн за Бога и не хочет, чтобы в сделку были включены другие игроки

«Сассуоло» требует € 20 млн за Бога и не хочет, чтобы в сделку были включены другие игроки
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Стали известны новые детали переговоров между «Сассуоло» и «Аталантой» о трансфере полузащитника Жереми Бога.

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира, Бога уже согласовал с «Аталантой» контракт до 2026 года. «Сассуоло» требует за своего футболиста € 20 млн и не хочет, чтобы в сделку были включены другие игроки.

Напомним, ранее сообщалось, что стороны рассматривают вариант включения в сделку российского полузащитника бергамасков Алексея Миранчука.

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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