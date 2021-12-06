В «Байере» опровергли слухи о трансфере вратаря, которого сватали в клуб вместо Лунёва

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес опроверг слухи о договорённости по поводу приобретения голкипера мексиканской «Сантос-Лагуны» Карлоса Асеведо. Ранее немецкие СМИ писали, что новый вратарь может заменить в леверкузенском клубе россиянина Андрея Лунёва.

«Новость о том, что мы договорились о трансфере нового вратаря, — это полная чушь. Это просто неправда», — приводит слова Рольфеса издание Bild.

Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.

По истечении контракта с «Зенитом» Лунёв на правах свободного агента присоединился к «Байеру». В нынешнем сезоне Андрей не провёл за «фармацевтов» ни одного матча.