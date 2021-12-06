Лунёв дебютирует за «Байер» в ближайшем матче Лиги Европы

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане заявил, что российский голкипер Андрей Лунёв дебютирует за леверкузенскую команду в ближайшем матче Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем». Игра 6-го тура группового этапа ЛЕ состоится в четверг, 9 декабря, в Будапеште (Венгрия). «Байер» уже гарантировал себе первое место в группе, превратив последний матч перед плей-офф в формальность.
«В матче с «Ференцварошем» мы собираемся провести максимально возможную ротацию состава. Андрей Лунёв начнёт этот матч в стартовом составе, мы уже обсудили это с ним. Он всегда хорошо тренировался и заслужил этот шанс. У Лукаша Градецки не было выходных, не забывайте, что он выступал за сборную Финляндии», — приводит слова Сеоано Kicker.
Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.
По истечении контракта с «Зенитом» Лунёв на правах свободного агента присоединился к «Байеру». В нынешнем сезоне Андрей не провёл за «фармацевтов» ни одного матча.
- 6 декабря 2021
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