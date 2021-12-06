Анчелотти ответил Варану, заявившему, что фанаты не поздравляли «Реал» с победой в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил экс-защитнику клуба Рафаэлю Варану, заявившему, что фанаты не поздравляли команду с победой в Лиге чемпионов, потому что ждали новых побед.



«Такие требования связаны с историей этого клуба, который больше всех побеждал в Европе. Именно поэтому к клубу такие требования.



Если ты играешь здесь, нужно знать об этом. Ты не можешь быть просто счастливым, нужно идти вперёд. Мы выиграли десятую Лигу чемпионов и отпраздновали победу, но мы знали, что впереди ещё долгий путь», — цитирует Анчелотти Marca.



Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. С августа 2021 года защитник играет за «Манчестер Юнайтед». В составе «сливочных» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал»:

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