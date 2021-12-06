Томори: у «Ливерпуля» отличная команда, но «Милан» тоже силён. Хотим завтра победить

Защитник «Милана» Фикайо Томори поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» (7 декабря) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы хотим победить, и я думаю, что такой менталитет у нас должен быть завтра. Мы хотим добиться хорошего результата и сделаем для этого всё.
У «Ливерпуля» отличная команда, но мы тоже сильны. Они играют интенсивно и качественно, добились отличных результатов в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, но мы также проделали отличную работу в последнее время», — цитирует Томори Football Italia.
«Милан» занимает третье место в группе D, у команды 4 очка. Столько же у «Атлетико», однако миланцы идут выше за счёт разницы забитых и пропущенных мячей. Победителем группы досрочно стал «Ливерпуль» (15), который выиграл все пять матчей. «Порту» идёт на втором месте (5).
- 6 декабря 2021
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