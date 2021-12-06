Форвард «Сельты» Аспас травмировался и снял футболку, чтобы получить дисквалификацию

Вчера, 5 декабря, во время матча 16-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Валенсия» (1:2) произошёл курьёзный случай.
На 11-й минуте гол забил нападающий «Сельты» Яго Аспас. Во время взятия ворот форвард получил повреждение. Празднуя гол, испанец снял футболку, после чего заработал жёлтую карточку. Она стала для форварда пятой в чемпионате Испании.
Вероятно, нападающий понял, что в любом случае пропустит предстоящий матч с «Мальоркой» из-за травмы, и решил таким образом обнулить ранее полученные жёлтые карточки. На 16-й минуте Аспас покинул поле, его заменил Ренато Тапиа.
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В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Аспас принял участие в 15 матчах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. После 16 туров в чемпионате Испании «Сельта» располагается на 14-м месте в таблице, имея в своём активе 16 очков.
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