Экс-игрок «Зенита» Максимюк: ребёнок ночью звонит: «Алиев маму бьёт головой о батарею»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Украины Роман Максимюк рассказал об уходе своей жены Татьяны к экс-хавбеку «Локомотива» и киевского «Динамо» Александру Алиеву.

«Я в «Днепр» перешёл, а семья осталась жить в Киеве, потому что была квартира, а ребёнок должен был пойти учиться. Чтобы потом не переводить из школы в школу, решили, что я играю в «Днепре», а семья остаётся на месте.



Мы жили отдельно. Татьяна вела такой образ жизни, что ходила по ночным клубам, познакомилась с Милевским, Алиевым. У них любовь появилась. Мне говорили друзья, знакомые, что они рога наставляют. Я не верил, пока сам не застал. Меня единственное интересовало: почему именно футболист, почему «Динамо»?



Играл в Луцке, мы ещё были женаты. Приезжаю в свою квартиру, а они там вместе. Всё дали понять. Жизнь дальше была на скандалах. Её постоянные отлучения, ребёнок дома сам — с бабушкой, няней или сестрой. И я уже понял — это всё. Конечно, было болезненно. Моя вина тоже есть, в себе искал вину, что там произошло в жизни.

У нас с Алиевым был мужской разговор относительно ребёнка. Что он всё это видит, на это всё смотрит. А что касается их отношений, то о чём можно говорить, за что здесь драться? Говорили на повышенных тонах, но до потасовки дело не доходило. У меня больше вопросов было не к нему, а к ней, как к маме ребёнка. Что касается него — 20 лет, там любовь, гормоны играют и всё остальное.



Я говорю: «Всё, расстаемся, не будем позориться на всю Украину, тем более что я действующий футболист, публичный человек». Вот так началась их жизнь «в любви и согласии». Понятно, чем всё завершилось. Оно было так с самого начала.



Приведу пример. Мне ребёнок звонит в три часа ночи и говорит: «Алиев маму бьёт головой о батарею и меня бьёт, приезжай, спаси меня». Я срываюсь из Луцка, еду в Киев, влезаю в их разборки. Меня это не интересовало — можете делать всё, что хотите, но это мой ребёнок, и я не хочу, чтобы это его касалось. Их жизнь меня не интересовала, только жизнь и благополучие моего сына», — цитирует Максимюка FanDay.