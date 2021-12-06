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Карло Анчелотти рассказал о цели «Реала» в Лиге Чемпионов

Карло Анчелотти рассказал о цели «Реала» в Лиге Чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о цели королевского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Со всеми можно конкурировать и в качестве, и в опыте. Если хочется победить в Лиге чемпионов, необходимо играть против лучших, и неважно на какой стадии. Не знаю, выиграем ли мы трофей, но мы поборемся.

Основная идея заключается в том, чтобы хорошо готовиться к каждому матчу. Завтра мы хотим обыграть очень сильную команду. Наша цель – дойти до конца, но это будет очень сложно», — цитирует Анчелотти Marca.

Завтра, 7 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Интер». Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал»:

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