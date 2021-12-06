Карло Анчелотти рассказал о цели «Реала» в Лиге Чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о цели королевского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Со всеми можно конкурировать и в качестве, и в опыте. Если хочется победить в Лиге чемпионов, необходимо играть против лучших, и неважно на какой стадии. Не знаю, выиграем ли мы трофей, но мы поборемся.
Основная идея заключается в том, чтобы хорошо готовиться к каждому матчу. Завтра мы хотим обыграть очень сильную команду. Наша цель – дойти до конца, но это будет очень сложно», — цитирует Анчелотти Marca.
Завтра, 7 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Интер». Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 6 декабря 2021
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:18
-
19:12
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:24
-
18:21
-
18:10
-
17:57
-
17:52
-
17:51
-
17:44
-
17:42
-
17:33
-
17:27
-
17:22
-
17:22
-
17:10
-
16:59
-
16:35
-
16:32
-
16:19
-
16:17
-
16:02
-
16:01
-
15:47
-
15:47