Газизов: я-то готов позвать Кокорина в «Уфу», но по финансам не потянем

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что хотел бы видеть в своей команде нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Напомним, именно Газизов в своё время позвал форварда из «Сочи» в «Спартак».
«Готов ли я позвать Кокорина в «Уфу»? Я-то готов. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Я бы с удовольствием его пригласил, зная уровень Кокорина.
Не потянем его по финансам? Конечно. Я по-прежнему считаю Александра игроком высокого уровня. Он бы помог «Уфе». Но…
Почему у Александра не получилось в Италии? Ну подождите еще. Разве его история там закончилась? Не бегите впереди паровоза. Рано делать такие выводы.
У него и в «Зените» всё было хорошо. И в «Сочи». И в «Динамо». Ну… так бывает. Что поделать. В его футбольных и человеческих качествах лично у меня сомнений нет.
Продажа Кокорина в «Фиорентину» — афера века? Дураков нет. Еще раз повторю Кокорин — игрок высокого уровня», — приводит слова Газизова «Спорт-экспресс».
- 6 декабря 2021
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