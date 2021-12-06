Газизов: я-то готов позвать Кокорина в «Уфу», но по финансам не потянем

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что хотел бы видеть в своей команде нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Напомним, именно Газизов в своё время позвал форварда из «Сочи» в «Спартак».

«Готов ли я позвать Кокорина в «Уфу»? Я-то готов. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Я бы с удовольствием его пригласил, зная уровень Кокорина.

Не потянем его по финансам? Конечно. Я по-прежнему считаю Александра игроком высокого уровня. Он бы помог «Уфе». Но…

Почему у Александра не получилось в Италии? Ну подождите еще. Разве его история там закончилась? Не бегите впереди паровоза. Рано делать такие выводы.

У него и в «Зените» всё было хорошо. И в «Сочи». И в «Динамо». Ну… так бывает. Что поделать. В его футбольных и человеческих качествах лично у меня сомнений нет.

Продажа Кокорина в «Фиорентину» — афера века? Дураков нет. Еще раз повторю Кокорин — игрок высокого уровня», — приводит слова Газизова «Спорт-экспресс».