Хакими: «ПСЖ» не разочарован вторым местом в группе ЛЧ, наша цель — пройти путь до конца

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился мыслями о результатах команды и критике в ее адрес.
Парижане идут на первом месте в чемпионате Франции и вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе, но многие эксперты и болельщики подвергают сомнению игру команды и критикуют звездного новичка Лионеля Месси.
«Мы не разочарованы вторым местом. Многие клубы выиграли Лигу чемпионов после того, как финишировали вторыми в своей группе. Наша цель — пройти весь путь до конца, вне зависимости от соперников. Победителям групп тоже могут попасться сильные соперники. Мы должны думать о «Брюгге», а только потом о 1/8 финала.
Мы уважаем критику, но в нашей команде много новых игроков. Мы должны найти взаимопонимание и претворить в жизнь указания тренера. Это будет происходить постепенно», — цитирует Хакими сайт «ПСЖ».
- 6 декабря 2021
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:18
-
19:12
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:24
-
18:21
-
18:10
-
17:57
-
17:52
-
17:51
-
17:44
-
17:42
-
17:33
-
17:27
-
17:22
-
17:22
-
17:10
-
16:59
-
16:35
-
16:32
-
16:19
-
16:17
-
16:02
-
16:01
-
15:47
-
15:47