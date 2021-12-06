Хакими: «ПСЖ» не разочарован вторым местом в группе ЛЧ, наша цель — пройти путь до конца

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился мыслями о результатах команды и критике в ее адрес.

Парижане идут на первом месте в чемпионате Франции и вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе, но многие эксперты и болельщики подвергают сомнению игру команды и критикуют звездного новичка Лионеля Месси.

«Мы не разочарованы вторым местом. Многие клубы выиграли Лигу чемпионов после того, как финишировали вторыми в своей группе. Наша цель — пройти весь путь до конца, вне зависимости от соперников. Победителям групп тоже могут попасться сильные соперники. Мы должны думать о «Брюгге», а только потом о 1/8 финала.

Мы уважаем критику, но в нашей команде много новых игроков. Мы должны найти взаимопонимание и претворить в жизнь указания тренера. Это будет происходить постепенно», — цитирует Хакими сайт «ПСЖ».