Ричардс: Джеррард хочет помериться силами с Клоппом, Роджерса он уже обыграл

Бывший защитник сборной Англии Майка Ричардс высказался о предстоящем матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт 11 декабря в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Бирмингемский клуб возглавляет легенда красных Стивен Джеррард.



«После победы над «Лестером» «Астон Вилла» отправляется на «Энфилд», и Джеррард сказал, что поедет туда, чтобы попытаться победить. Это было предсказуемо, не ожидал от него чего-то другого. Конечно, у «Ливерпуля» гораздо более сильная команда, но он будет рад возможности сразиться с ними.



Он уже одержал победу над одним из своих бывших тренеров — Бренданом Роджерсом из «Лестера», и будет рад возможности помериться силами с Юргеном Клоппом.



Джеррард получит отличный прием от болельщиков «Энфилда» за всё, что он сделал для «Ливерпуля» за 17 лет, будучи футболистом, но он не будет думать об этом в ближайшие выходные.

Не думаю, что Стивен хочет, чтобы его знали как игрока, он хочет быть известным как тренер. Это работа, которую он сейчас выполняет, и он хочет показать всем, насколько он хорош», — цитирует Ричардса BBC.

Видеообзор матча 14-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»:

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