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Почеттино: чувствую поддержку игроков и клуба, мы движемся в правильном направлении

Почеттино: чувствую поддержку игроков и клуба, мы движемся в правильном направлении
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мыслями о критике в свой адрес.

Парижане идут на первом месте в чемпионате Франции и вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе, но многие эксперты и болельщики подвергают сомнению игру команды и критикуют звездного новичка Лионеля Месси.

«У меня всё хорошо. Я чувствую поддержку игроков и клуба, мы знаем, куда мы двигаемся. Мы в середине процесса, который растёт, который строится на поле, включая стиль команды. Но это также касается других внутренних аспектов, таких как общение, взаимопонимание, связи, которые создаются в раздевалке. Чтобы найти правильный баланс, нужно время. Игрокам нужно узнать друг друга и понять, что весь состав должен бороться за одни и те же цели.

Я спокоен, потому что чувствую, что процесс движется в правильном направлении. Есть взлёты и падения. Нам нужно развивать наши идеи. Команды, с которыми мы играем, ставят препятствия на нашем пути. Но у меня всё хорошо», — цитирует Почеттино сайт «ПСЖ».

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