Орлов: гол Комличенко «Зениту» — явный судейский ляп. Вряд ли Матюнину это простят

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу гола нападающего «Ростова» Николая Комличенко в ворота «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ (2:2).
«Первый пропущенный «Зенитом» гол — ошибка. Я вообще считаю, что Кержаков должен был выходить навстречу мячу. Защитник ошибся, до штрафной можно было хватать руками. Надо было остановить Альмквиста, который здорово бежит.
Второй гол — это явный судейский ляп. Толчок в спину. Комличенко оказался мощнее и тяжелее Ракицкого. Ну это больше хоккей, чем футбол. Даже интересно, простят это Матюнину или нет. Думаю, вряд ли. Я ещё не слышал ни одного голоса, что судья был прав в этом эпизоде.
Тяжеловато идти в бой с 0:2. В принципе, когда уходишь с 0:2 на 2:2, это волевая ничья. Но «Зенит» был какой-то полурасслабленный — думали, что легко смогут взять три очка. Научились играть против «Зенита», защита хорошо выглядела. Если бы вместо Дзюбы был Азмун, то игра была бы другой. Скорости в атаке не хватало», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 6 декабря 2021
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