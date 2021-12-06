Фанаты ЦСКА встретились с руководством клуба и обсудили массовые задержания

На прошлой неделе состоялась встреча фанатов ЦСКА с руководством клуба. Об этом сообщается в «инстаграме» болельщиков rbworld_org.
«На прошлой неделе состоялась встреча актива фанатского движения и руководства нашего клуба, посвящённая событиям, произошедшим 28 ноября во время и после матча ПФК ЦСКА — «Зенит».
Все стороны, участвовавшие во встрече, выразили единую позицию по случившемуся — данные события не должны повторяться на нашем стадионе!
Клуб продолжает оказывать юридическую поддержку болельщикам, в дальнейшем будет открыта линия юридической консультации во время домашних и выездных матчей.
В настоящий момент ПФК ЦСКА совместно с РПЛ инициировали работу по изучению всех деталей произошедшего для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Со своей стороны благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставляют эту ситуацию без внимания и всячески пытаются разобраться в произошедшем», — говорится в сообщении.
Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве, начались массовые задержания.
- 6 декабря 2021
-
21:38
-
21:29
-
21:16
-
20:57
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:44
-
20:20
-
20:16
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:18
-
19:12
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:24
-
18:21
-
18:10
-
17:57
-
17:52
-
17:51
-
17:44
-
17:42
-
17:33
-
17:27
-
17:22