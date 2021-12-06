Фанаты ЦСКА встретились с руководством клуба и обсудили массовые задержания

На прошлой неделе состоялась встреча фанатов ЦСКА с руководством клуба. Об этом сообщается в «инстаграме» болельщиков rbworld_org.



«На прошлой неделе состоялась встреча актива фанатского движения и руководства нашего клуба, посвящённая событиям, произошедшим 28 ноября во время и после матча ПФК ЦСКА — «Зенит».



Все стороны, участвовавшие во встрече, выразили единую позицию по случившемуся — данные события не должны повторяться на нашем стадионе!



Клуб продолжает оказывать юридическую поддержку болельщикам, в дальнейшем будет открыта линия юридической консультации во время домашних и выездных матчей.



В настоящий момент ПФК ЦСКА совместно с РПЛ инициировали работу по изучению всех деталей произошедшего для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Со своей стороны благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставляют эту ситуацию без внимания и всячески пытаются разобраться в произошедшем», — говорится в сообщении.

Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве, начались массовые задержания.