Джеррард: «Астон Вилла» должна выйти в еврокубки, чтобы нас воспринимали всерьёз

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал об амбициях бирмингемского клуба.
«Прежде чем возглавить клуб, я смотрел на другие команды, например, на «Вест Хэм» и «Лестер», которые сейчас участвуют в еврокубках.
Я считаю, что такой клуб, как «Астон Вилла», тоже должен выйти в еврокубки, чтобы нас воспринимали всерьёз. Нам нужно конкурировать с другими английскими клубами, и я не вижу причин, почему мы не можем этого сделать. Это реалистичная цель», — цитирует Джеррарда Sky Sports.
Напомним, 11 ноября бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером «Астон Виллы». Ранее специалист возглавлял шотландский «Рейнджерс».
После 15 сыгранных туров «львы» располагаются на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков.
Видеообзор матча 14-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»:
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