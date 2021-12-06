Орлов: Ерохин подводит «Зенит». Надо задуматься, нужен ли клубу такой игрок

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.

«По спортивным законам Ерохина надо поменять на другого игрока и дать тому возможность использовать голевые моменты. Команда же создаёт для него эти моменты. Он должен сесть на скамейку. Александр подводит команду. Это его мастерство, его уровень. Надо задуматься, нужен ли такой игрок «Зениту», вот и всё», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в сезоне-2021/2022 Ерохин провёл за «Зенит» 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись в них шестью голами и двумя результативными передачами. Также на счету хавбека 5 матчей в Лиге чемпионов, но в них результативными действиями он не отметился.