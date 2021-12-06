Орлов: Матюнин хочет проявить себя: «Я покажу этому «Зениту»!» Сложное с ним судейство

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что арбитр Алексей Матюнин намеренно принимает решения не в пользу санкт-петербургского «Зенита». Напомним, накануне сине-бело-голубые встретились с «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ (2:2). В эпизоде со вторым голом ростовчан было подозрение на нарушение правил, но Матюнин засчитал взятие ворот.
«В чемпионате России «Зенит» на первом месте. Судит Матюнин. У меня такое впечатление, что он всё время хочет показать на «Зените» — а он много раз судил команду, — свою непредвзятость. Именно на «Зените» хочет её как-то проявить. Вот проявил. Его должны на несколько матчей отстранить за такую ошибку. Он же побежал смотреть видеоповтор, но всё равно пришёл к мысли, что фола у Комличенко не было.
Я уж сколько матчей комментировал, когда Матюнин судил «Зенит». Он сын футболиста, игравшего в «Динамо». Он так хочет проявить себя: «Я покажу этому „Зениту“!» Всегда сложное судейство идёт с этим Матюниным. Ну что поделаешь. Может, человеческий фактор, судьи тоже люди»,- сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 6 декабря 2021
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