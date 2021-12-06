Пиоли о «Ливерпуле»: встретимся с одной из лучших команд в мире, чтобы понять наш уровень

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» (7 декабря) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Милан должен быть сильным, потому что мы встретимся с командой, которая может выиграть Лигу чемпионов. «Ливерпуль» будет высоко прессинговать, но мы хорошо их знаем, и если мы будем проходить прессинг, то сможем создавать моменты.
У нас должно быть много атакующих игроков, которые должны двигаться по всей ширине атаки. Крунич, Диас, Мессиас могут играть между линиями и атаковать пространство. Представьте себе линию обороны, которая не знает, как будет двигаться их соперник. Это ситуация, которую мы должны использовать.
«Милан» должен быть конкурентоспособным в Италии и Европе. Мы постараемся хорошо сыграть в Лиге Европы, если финишируем третьими, но сейчас важно сфокусироваться на завтрашнем матчем. Мы хотим встретиться с одной из лучших команд в мире, чтобы понять наш уровень», — цитирует Пиоли Football Italia.
«Милан» занимает третье место в группе D, у команды 4 очка. Столько же у «Атлетико», однако миланцы выше за счёт разницы забитых и пропущенных мячей. Победителем группы досрочно стал «Ливерпуль» (15), который выиграл все пять матчей. «Порту» идёт на втором месте (5).
- 6 декабря 2021
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