Сила в Ориги. Разбор 15-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 15-й тур АПЛ сезона 2021/22. «МЮ» в первом матче Рангника выиграл у «Кристал Пэлас». «Челси» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» в концовке дожал «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм» разгромил «Норвич», а «Ман Сити» легко разобрался с «Уотфордом».
Cмотрите футбол в Оkko по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. АПЛ, ЛаЛига, Кубок Италии и MLS и другой спортивный контент, онлайн и в записи, в отличном качестве, на 3х устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.
Подкаст о людях, которые изменили АПЛ
Кирилл разбирает проблемы Хави в «Барсе» и Месси в «ПСЖ» в видео
Гриша разбирает эпизод с отмененным голом «Астон Виллы» в телеграме
Слушайте там, где удобно:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в Spotify
• в «СберЗвук»
• в приложениях Android
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
Таймкоды:
0:00 – Привет повторюшкам
0:53 – «Ливерпуль»: Хендерсон склеивает, Ориги ждёт статую
16:09 – «Челси»: кто хуже – Менди или Жоржиньо?
29:34 – Тьяго Силва, Маунт, Хаверц
40:32 – «МанСити» пользуется пробелом в законодательстве Англии
55:09 – «МЮ»: Рангник уже установил рекорд
1:04:00 – «Тоттенхэм» больше потеет, чем играет в футбол. Но!
1:14:57 – Необычный эпизод в матче «Вилла» – «Лестер»
- 6 декабря 2021
-
21:38
-
21:29
-
21:16
-
20:57
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:44
-
20:20
-
20:16
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:18
-
19:12
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:24
-
18:21
-
18:10
-
17:57
-
17:52
-
17:51
-
17:44
-
17:42
-
17:33
-
17:27
-
17:22