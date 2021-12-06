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Сила в Ориги. Разбор 15-го тура АПЛ

Сила в Ориги. Разбор 15-го тура АПЛ
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«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 15-й тур АПЛ сезона 2021/22. «МЮ» в первом матче Рангника выиграл у «Кристал Пэлас». «Челси» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» в концовке дожал «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм» разгромил «Норвич», а «Ман Сити» легко разобрался с «Уотфордом».

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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Кирилл разбирает проблемы Хави в «Барсе» и Месси в «ПСЖ» в видео

Гриша разбирает эпизод с отмененным голом «Астон Виллы» в телеграме

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Таймкоды:
0:00 – Привет повторюшкам
0:53 – «Ливерпуль»: Хендерсон склеивает, Ориги ждёт статую
16:09 – «Челси»: кто хуже – Менди или Жоржиньо?
29:34 – Тьяго Силва, Маунт, Хаверц
40:32 – «МанСити» пользуется пробелом в законодательстве Англии
55:09 – «МЮ»: Рангник уже установил рекорд
1:04:00 – «Тоттенхэм» больше потеет, чем играет в футбол. Но!
1:14:57 – Необычный эпизод в матче «Вилла» – «Лестер»

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