Мемфис Депай рассказал об адаптации в «Барселоне» и о том, что ему нужно улучшить в себе

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай рассказал о процессе адаптации в каталонском клубе, а также о том, что ему нужно улучшить в себе.



«Нам всем нужно время на адаптацию. Думаю, я хорошо справляюсь со своей работой. Я стараюсь играть на команду со всей любовью и страстью, мне нравится работать ради моих партнёров по «Барселоне». Для меня важно касаться мяча и принимать его в нужных зонах. Мне нужно совершенствоваться в этом. Уверен, что мы будем больше забивать», — цитирует Депая Mundo Deportivo.



Ранее стало известно, что нидерландец может покинуть каталонский клуб. Если положение Депая в «Барселоне» ухудшится, представители футболиста готовы рассмотреть предложения других клубов. «Барса» может продать форварда, чтобы улучшить своё финансовое положение и выручить средства на трансферы.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 15 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:

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