Хавбек «Челси» Ковачич вернулся в строй, но вряд ли сыграет с «Зенитом»
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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич вернулся к полноценным тренировкам, сообщает The Times. Хорватский футболист не играет с конца октября из-за травмы задней поверхности бедра.
Ковачич вряд ли примет участие в ближайшем матче Лиги чемпионов с «Зенитом» (8 декабря), но должен попасть в заявку на игру с «Лидсом» (11 декабря) в чемпионате Англии.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Челси» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Лондонский «Челси» набрал 12 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. «Зенит» (4) сыграет в Лиге Европы УЕФА. Встреча обслужит судейская бригада из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком.
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