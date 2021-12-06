Тренер ПСВ отказался возглавить «Лейпциг». Основные кандидаты — Тедеско и Терзич

Главный тренер ПСВ Роджер Шмидт останется в нидерландском клубе. 54-летний специалист отклонил предложение «РБ Лейпцига», информирует Kicker.

Согласно сведениям источника, у руководства «Лейпцига» осталось два приоритетных варианта – бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско и действующий технический директор дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич.

Ранее СМИ уже сообщали, что новым главным тренером «Лейпцига» может стать экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско.



Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.