Тренер ПСВ отказался возглавить «Лейпциг». Основные кандидаты — Тедеско и Терзич

Главный тренер ПСВ Роджер Шмидт останется в нидерландском клубе. 54-летний специалист отклонил предложение «РБ Лейпцига», информирует Kicker.
Согласно сведениям источника, у руководства «Лейпцига» осталось два приоритетных варианта – бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско и действующий технический директор дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич.
Ранее СМИ уже сообщали, что новым главным тренером «Лейпцига» может стать экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско.
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.
- 6 декабря 2021
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