«Эвертон» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Арсенала» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Арсенал».



«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Коулман, Грей, Аллан, Дукуре, Таунсенд, Гордон, Ришарлисон.



Запасные: Бегович, Брэнтуэйт, Холгейт, Кенни, Делф, Гбамин, Гомеш, Айуоби, Тосун.



«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор, Сака, Мартинелли, Ляказетт.



Запасные: Оконкво, Седрик, Холдинг, Тавареш, Эльнени, Локонга, Обамеянг, Нкетиа, Пепе.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему будут помогать ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.