«Эвертон» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 15-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Арсенала» на матч 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Арсенал».
«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Коулман, Грей, Аллан, Дукуре, Таунсенд, Гордон, Ришарлисон.
Запасные: Бегович, Брэнтуэйт, Холгейт, Кенни, Делф, Гбамин, Гомеш, Айуоби, Тосун.
«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор, Сака, Мартинелли, Ляказетт.
Запасные: Оконкво, Седрик, Холдинг, Тавареш, Эльнени, Локонга, Обамеянг, Нкетиа, Пепе.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему будут помогать ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
- 6 декабря 2021
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