«Эмполи» одержал волевую победу над «Удинезе»

«Эмполи» одержал победу над «Удинезе» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче в середине первого тайма открыл испанский форвард «Удинезе» Жерар Деулофеу, ему ассистировал нигерийский нападающий Исаак Саксесс. В начале второго тайма словенский защитник Петар Стоянович сравнял счёт, голевой пас отдал хавбек Самуэле Риччи. На 59-й минуте албанец Недим Байрами вывел «Эмполи» вперёд, а в концовке встречи ассистировал Андреа Пинамонти, который закрепил победу хозяев.

«Эмполи» набрал 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Удинезе» с 16 баллами идёт на 14-й позиции.