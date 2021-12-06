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«Эмполи» одержал волевую победу над «Удинезе»

«Эмполи» одержал волевую победу над «Удинезе»
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«Эмполи» одержал победу над «Удинезе» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче в середине первого тайма открыл испанский форвард «Удинезе» Жерар Деулофеу, ему ассистировал нигерийский нападающий Исаак Саксесс. В начале второго тайма словенский защитник Петар Стоянович сравнял счёт, голевой пас отдал хавбек Самуэле Риччи. На 59-й минуте албанец Недим Байрами вывел «Эмполи» вперёд, а в концовке встречи ассистировал Андреа Пинамонти, который закрепил победу хозяев.

«Эмполи» набрал 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Удинезе» с 16 баллами идёт на 14-й позиции.

Италия - Серия А. 16-й тур
06 декабря 2021, понедельник. 20:30 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
3 : 1
Удинезе
Удине
0:1 Деулофеу – 22'   1:1 Стоянович – 49'   2:1 Байрами – 59'   3:1 Пинамонти – 78'
Комментарии
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